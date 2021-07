Il camper attrezzato dell’Azienda USL con équipe vaccinale a bordo per proporre ai cittadini dai 60 anni compiuti in su la vaccinazione monodose Johnson & Johnson, fa tappa anche a Correggio, Rio Saliceto e Rubiera. La vaccinazione dà diritto ad ottenere il Green Pass.

Non ci sarà bisogno di prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto prima della vaccinazione. L’iniziativa, che sarà ripetuta in altri Comuni della provincia, vuole andare incontro ai cittadini over 60 che ancora non si sono vaccinati e che in questa provincia sono oltre 15mila. L’attività vaccinale con il camper ha l’obiettivo di agevolare anche nei comuni più piccoli l’accesso ai vaccini andando incontro alle esigenze delle persone con difficoltà negli spostamenti o degli indecisi.

Mercoledì 14 luglio il camper sarà a Correggio in piazzale Carducci, Venerdì 16 luglio a Rio Saliceto nel centro culturale Biagini in via XX Settembre. Sabato 17 luglio sarà la volta di Rubiera nel cortile interno del Municipio che si affaccia sul mercato cittadino.