Sabato 10 e domenica 11 luglio a partire dalle ore 19, piazza Garibaldi ospiterà un’attrazione viaggiante unica nel suo genere, il “Blink Circus”, la carovana circense ambientata agli inizi del 1900 che sta percorrendo l’Europa. Il pubblico avrà l’occasione unica di incontrare gli otto personaggi dalle abilità speciali che fanno parte di questo magico “carrozzone”.

Lady Claire (la ballerina di ghiaccio ed il suo pubblico immaginario) Jean Baptiste Guillarme (lanciatore di coltelli dalla mira infallibile), le trapeziste siamesi (comunicano tra loro con il pensiero), l’equilibrista Miss Samyra (riesce a stare in equilibrio solo sugli schienali delle sedie), Miss Temple (proietta i suoi sogni tramite il suo binocolo), Mrs Crown (regina dei profumi), Mrs Lydia (la signora fluttuante e la sua bambola speciale), Miss Letsy (quando apre la scatola sul suo cappello escono parole che lasciano tutti incantati…).

Tutte le sere un presentatore circense apre il suo piccolo circo ogni 45 minuti per 10 Visitatori alla volta con l’obiettivo di far conoscere al pubblico gli otto circensi dalle abilità speciali e altri 100 personaggi che vivono nel piccolo mondo Blink Circus .

All’ingresso una breve introduzione e spiegazione ai visitatori (10 alla volta) con consegna delle lenti d’ingrandimento che verranno usate per osservare oltre 100 immagini in miniatura con effetto 3D attraverso la tecnica “precinema”, all’interno 10 installazioni/libro in stile circense tutte contenenti fotografie in stile surrealista in miniatura e 8 gigantografie dei personaggi narrati; tutto realizzato dall’artista Lorenzo Mastroianni (fotografie, scenografie e costumi).

Lo spettatore verrà avvolto in questo percorso onirico da un audio-racconto, da musiche, luci e suoni sincronizzati che accompagneranno il tragitto alla scoperta di questo mondo per 30 minuti di grande intensità.

Info: Piazza Garibaldi – Sabato 10 e domenica 11 luglio – dalle 19 alle 23 con turni ogni 45 minuti per gruppi da 10 persone. Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria su www.evenbrite.com

Nuovo appuntamento domenica con “Le Voci dei Libri”

Proseguono al giardino romantico di Villa Sorra gli apertivi letterari con LE VOCI DEI LIBRI. SCRITTORI SULLA VIA EMILIA, condotti da ALESSANDRO VANOLI storico, scrittore e divulgatore.

Dopo avere incontrato, il 27 giugno e il 4 luglio, il “libraio più famoso d’Italia” ROMANO MONTRONI e lo storico GIOVANNI BRIZZI, che ci ha accompagnato lungo la storia della Via Emilia, domenica 11 luglio Alessandro Vanoli incontrerà, sempre alle 18.30 nel Giardino romantico di Villa Sorra, la medievista bolognese FRANCESCA ROVERSI MONACO.

FRANCESCA ROVERSI MONACO (foto) è professore associato di Storia medievale all’Università di Bologna, si occupa di storia della storiografia, cui affianca l’interesse per il medievalismo e la percezione e l’uso del Medioevo come mito-motore nella società contemporanea. È membro del comitato scientifico dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, dell’Istituto per la storia dell’Università di Bologna e della Società Italiana degli Storici Medievisti. A numerosi contributi sulla storia del medioevo ha affiancato alcune originali riflessioni su medioevo fiabesco che percorre la letteratura per l’infanzia e la cultura audiovisiva, come in Fra Camelot e Sherwood. Artù e Robin Hood nella cultura audiovisiva contemporanea, nel volume Personaggi storici in scena o la conversazione, pubblicata su Medievaleggando: la nuova frontiera della ricerca storica, dal titolo Dal Medioevo della fiaba a Star Wars: le icone cinematografiche analizzate dalla Professoressa Francesca Roversi Monaco.

Il titolo dell’incontro suggerisce il tema: I tanti problemi di Biancaneve. Storie da inventare o storie da cancellare? Ovvero: cosa unisce Biancaneve alla cultura contemporanea dei social? Francesca Roversi Monaco indagherà i solo apparentemente improbabili legami tra le principesse delle favole e le icone femminili di oggi (passando per le insidie della “cancel culture” dei nostri giorni).

Al termine dell’incontro è prevista una degustazione enogastronomica gratuita per i partecipanti.

Mutuata dalla felice esperienza nata e cresciuta all’Archiginnasio di Bologna, la rassegna gode del sostegno della Fondazione di Modena e di CoopAlleanza 3.0.

La partecipazione agli incontri è libera fino a esaurimento posti disponibili. Per partecipare è necessario prenotarsi su www.eventbrite.it.