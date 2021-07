Prosegue il secondo appuntamento di ETRA FESTIVAL domenica 11 luglio in Piazza dei Contrari, alle ore 21:00, con lo spettacolo “Una Poltrona per Tre”, con Vito e il Duo Sconcerto (Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto) e Testi originali di REMS.

L’attore comico Vito e lo scoppiettante Duo Sconcerto sono un attore e due musicisti che, dopo un anno di isolamento forzato, si ritrovano sul palcoscenico. Senza essere riusciti a fare nemmeno una prova, nonostante gli anni di esperienza e il lungo sodalizio, non è facile improvvisare Mozart e Beethoven, né portare in scena l’ultimo testo scritto ad hoc per l’occasione.