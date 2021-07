Lo scorso 15 giugno è scaduto il Bando indetto dall’Amministrazione fioranese dedicato ad associazioni e società sportive del territorio comunale. Queste realtà, a partire dall’estate 2020 hanno garantito la riapertura e la fruizione di servizi e impianti in totale sicurezza, seppur abbiano subito una consistente diminuzione degli iscritti. L’effettivo danno economico derivato, quindi, ha imposto al Comune di riconoscere la difficile situazione, che rischia di mettere in crisi la capacità di rispondere ai bisogni e alle fragilità emergenti nelle comunità locali.

Ecco dunque che le 10 domande pervenute agli uffici comunali sono state tutte accolte, per un ammontare complessivo di 25 mila euro, in sostegno di altrettante società e associazioni sportive operanti a Fiorano Modenese.

“Quando abbiamo deciso di pubblicare questo bando straordinario – spiega l’assessore Monica Lusetti – sapevamo che avrebbero partecipato molte società sportive. E così è stato. Abbiamo erogato l’intera somma stanziata, e 10 società sportive hanno beneficiato di questi contributi extra, che si aggiungono: a quelli ordinari elargiti per attività e iniziative; ai voucher per le famiglie svantaggiate; alle spese legate al Covid. Hanno fatto richiesta società di diverse discipline, con atleti di età molto differenti. Questo indica come la pandemia abbia veramente danneggiato tutte le fasce di popolazione, ma siamo soddisfatti per aver potuto fornire un aiuto alle associazioni sportive, linfa vitale per il nostro territorio”.