Una finale o meglio un finale con rissa quello che si è visto ieri sera nella centralissima piazza Martiri e successivamente in piazza Garibaldi a Sassuolo. Poco dopo la fine della temuta lotteria dei rigori che ha ufficializzato la conquista della finale del campionato europeo per nazioni da parte degli azzurri di Mancini, è iniziato il tutto.

Una manciata di minuti totalmente fuori controllo scatenati (pare) da un lancio di bottiglie con conseguente caccia all’uomo e regolamento di conti. Lasciando a bocca aperta sia gli avventori dei locali della piazza che tutte le persone che hanno scelto il maxischermo come modo per godersi l’evento. Chi scrive ha assistito dalla finestra tentando in contemporanea anche di allertare le forze dell’ordine via telefono.

La voglia di riempire le piazze è comprensibilmente tanta, l’emozione che questa Nazionale sta regalando è rigenerante dopo un periodo tanto lungo di non socialità ma quella di ieri sera è una storia diversa, senza troppo allarmismo possiamo chiamarla, emergenza educativa da una parte e di pubblica sicurezza dall’altra.

(Claudio Corrado)