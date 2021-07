Venerdì 9 luglio nel Cortile di Palazzo Principi (alle ore 20,30 e 22, doppio concerto; in caso di maltempo al Teatro Asioli), prosegue la rassegna Correggio Jazz (Crossroads) con il Mark Lettieri Group, quartetto capitanato dal chitarrista-star degli Snarky Puppy.

Originario della California, Mark Lettieri dal 2008 fa parte della cult-band Snarky Puppy (oltre che chitarrista è anche compositore e arrangiatore); riesce comunque a trovare spazio per numerose altre collaborazioni, a partire da quella con la diva del nu-soul Erykah Badu, che accompagna sia in studio che dal vivo. Poi la sua vena funky si esprime appieno nell’esplosivo quartetto The Fearless Flyers, con due Vulfpeck (il pirotecnico bassista Joe Dart e il chitarrista Cory Wong) e Nate Smith alla batteria (Chris Potter, Pat Metheny etc.). Quando non è in tour, Lettieri mette a frutto la sua pregiata tecnica e l’estrema versatilità stilistica come musicista di studio. In questa veste lo si ascolta in decine di registrazioni con innumerevoli altri artisti dei più svariati generi musicali, come David Crosby o Eminem o addirittura Pat Boone. In questa frenetica attività il chitarrista ha trovato anche tempo per proporsi come leader, e in questa veste si presenta a Correggio; ha inciso sei album, che grazie al tam tam dei social media che circonda la galassia Snarky Puppy ne hanno fatto un artista cult nella comunità globale dei chitarristi.

Correggio Jazz è promosso e organizzato da Comune di Correggio e Jazz Network (Crossroads), con il sostegno di WebRanking S.r.l.

Ingresso: 15 euro (under 30: 8 euro).

La biglietteria è aperta il giorno precedente ogni spettacolo dalle 18 alle 19 e nei giorni di spettacolo dalle 18 all’inizio dello spettacolo.

E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina e rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, sia in entrata che in uscita. Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con congruo anticipo per facilitare gli ingressi scaglionati.

Il Teatro Asioli garantisce il distanziamento dei posti, la quotidiana sanificazione degli ambienti ed il corretto utilizzo degli impianti di aereazione.

Informazioni e prenotazioni: Biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it (Correggio Jazz è anche su Facebook).