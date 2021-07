Comincia a tutti gli effetti la sesta edizione di Concentrico – Festival di Teatro all’Aperto con il primo weekend dedicato agli eventi collaterali di Concentrico Art, la mostra d’arte contemporanea a cura di Andrea Saltini presso l’ex mercato coperto in piazzale Ramazzini 50 a Carpi. Sabato 10 e domenica 11 luglio dalle ore 11.00 e alle 21.00 Work in progress: gli artisti e le artiste, protagoniste e protagonisti del group show, mostreranno dal vivo il proprio lavoro, realizzeranno live le proprie opere e il pubblico potrà assistere alle fasi operative del processo di creazione. Un’occasione unica per entrare in contatto con il mondo artistico e scoprire la magia della creazione, soprattutto per i più giovani: per tutti gli under 18, le studentesse e gli studenti con tessera universitaria l’ingresso alla mostra sarà gratuito, perchè l’arte è un paese per giovani.

Il group show di arte contemporanea vede la partecipazione di 9 artisti del territorio, differenti per stili e approcci: Andrea Saltini, Evelyn Daviddi, Daniel Bund, Massimo Lagrotteria, Jaz, Riccardo La Foresta, Giulia Tondelli, Maurizio Bresciani e Insetti Xilografi.

La mostra è aperta da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Possibilità di visita guidata dal lunedì al venerdì alle ore 21.00, sabato e domenica alle ore 11.00 e 21.00.

L’ingresso ha un costo di 5€ con obbligo di prenotazione acquistabile presso:

– info point in piazza dei Martiri

– ex Mercato, piazzale Ramazzini 50

– https://bit.ly/cart_bigliettimostra

Come di consueto, inoltre, Concentrico – Festival di teatro all’Aperto è anticipato dall’esito del laboratorio teatrale Cantiere Concentrico che andrà in scena domenica 11 e in replica martedì 13 luglio presso il cortile d’Onore di Palazzo Pio alle ore 21.30. Niente Panico! questo il titolo dello spettacolo a cura di Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria che vede in scena: Beatrice Bertesi, Francesca Cardarelli, Valeria Cornia, Serena Doddi, Elena Ferrari, Stefania Frattini, Alessia Galeazzi, Chiara Izzo, Luca Lioce, Elena Malagoli, Nicholas Merzi, Maria Federica Negro, Lorenzo Paluan, Chiara Petrella, Enrico Piccinini, Leonardo Puglia, Margherita Salati.

Seduti al ristorante al termine dell’universo assisteremo a una fine, uno scenario altamente improbabile o già scritto: lo show è servito e non mancheranno numeri alienanti. Ma siamo sicuri che sia proprio la fine e non un nuovo inizio?

L’evento è gratuito con obbligo di prenotazione presso l’info point di Piazza dei Martiri tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 o la sera prima dello spettacolo.

In collaborazione con AC Factory, scuola di fotografia di Modena, dal 10 al 18 luglio il Festival ospiterà un workshop di fotografia di scena aperto a tutti, un’occasione per imparare e mettersi alla prova con la documentazione dello spettacolo dal vivo: 18 ore complessive con 8 ore di teoria e 10 ore e più di pratica fotografica on stage. Il costo del laboratorio è di 90 euro e sono previsti sconti per i soci di Artistic & Creative Factory, i volontari di Concentrico, chi ha già frequentato un corso presso AC Factory Scuola di Fotografia Modena e i soci del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI – APS. Ogni partecipante realizzerà un portfolio di fotografie di eventi e riceverà un attestato di partecipazione finale. Informazioni e iscrizioni su www.acfactory.it

I prossimi spettacoli:

LUNEDI’ 12 LUGLIO dalle 19.30 / piazzale Ramazzini

– LA CITTA’ DEL DISORDINE – Storie di vita dal Manicomio San Lazzaro di e con NICOLA MANZAN (Bologna Violenta, Ronin)

– GABRIELE GASPAROTTI in concerto

– TAKE ZERO – Live Performance di e con: NARESH RAN + TUXEDODOOM

MARTEDI’ 13 LUGLIO dalle 19.30 / piazzale Ramazzini

– HEARTS APART in concerto

– SILVA CANTELE in concerto

– SUGARKANE djset

– JOZEF VAN WISSEM in concerto

a seguire

– CI VUOLE ORECCHIO con ELIO

– FANTASTICO LIVE! con Alberto Bebo Guidetti e Alberto Albi Cazzola de Lo Stato Sociale

– ENEIDE di e con GIUSEPPE CICIRIELLO (Prima nazionale)

a seguire

– TUPAMAROS in concerto

– NAZIONALI SENZA FILTRO djset

– BABY DEE in concerto

a seguire

– LE CANAGLIE/DOG DAYS di e con CARROZZERIA ORFEO

– presentazione del libro *I GIORNI. La mia vita al tempo del covid-19* di ANDREA SALTINI

– I GIORNI performance di e con ANDREA SALTINI

– L’AMORE SEGRETO DI OFELIA con CHIARA FRANCINI e ANDREA ARGENTIERI (premio Ubu miglior attore under 35)

– presentazione del libro *I GIORNI. La mia vita al tempo del covid-19* di ANDREA SALTINI

– studio su: NOI CRIMINALI DI GUERRA a cura di PAOLO ZACCARIA

– TEATRO FRA PARENTESI di e con MARCO PAOLINI

– SPECIAL GUEST ARTIST mostra di: MARINO NERI, PIERPE, MICHELE BERNARDI, PATRICK ALEOTTI

– CLOSING EVENT degustazione enogastronomica con TERRE VIVE di GIANLUCA BERGIANTI e MODENA FOOD LAB di FRANCESCO ROMPIANESI

PROGRAMMA COMPLETO e BIGLIETTI: www.concentricofestival.it – www.diyticket.it – Info Point Piazza dei Martiri 36 tutti i giorni 10.30 -13 / 17-20 – Tutti gli spettacoli in Piazza dei Martiri: costo 9€ + dp /prenotazione – Tutti gli spettacoli in Piazzale Ramazzini (concentrico Off e Concentrico Art set/stage): gratis / prenotazione – Teatro ragazzi presso Giardini Teatro Comunale: gratis /prenotazione sul posto – Ingresso mostra collettiva Concentrico Art: costo 5€ + dp /prenotazione

