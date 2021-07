Il Playtime Festival torna al Parco Nervi di Fogliano, venerdì 9 e sabato 10 luglio 2021, per il terzo anno con una due giorni ricca di animazione, cultura, incontro e divertimento per tutte le età. Forti delle ottime riuscite delle due edizioni precedenti, anche quest’anno il Playtime Festival sarà un momento per liberare la propria mente da qualsiasi pensiero e abbandonarsi al divertimento. Un progetto, che in continuità con gli scorsi anni, ha l’obbiettivo di divertire, stimolando la scoperta, o la riscoperta, di un luogo, attraverso la cultura e la socialità, ma che è anche un puro momento di incontro e di partecipazione attiva di tutta la cittadinanza.

Un progetto che si fonda su una collaborazione allargata fra varie realtà del territorio reggiano, in particolare il Centro Teatrale MaMiMò, Ass.ne 5T e il PicNic Festival che condividono competenze, progettualità e strumenti per una visione ampia e articolata sulla città che mette in rete luoghi, realtà e proposte. Un’idea di progettazione culturale per la città che vuole valorizzare le collaborazioni, ottimizzare le risorse e l’impronta degli eventi sul territorio.

Playtime Festival è promosso dal Centro Teatrale MaMiMò, in collaborazione con Ass.ne 5T, Circolo Arci Picnic, Ass.ne Le invenzioni Inutili, Ass.ne Punto e a capo, UISP-Reggio Emilia, Centro Sociale Fogliano, Cooperativa (Im)possibile, realizzato con il contributo del bando “#RE20/21 La cultura non starà al suo posto” del Comune di Reggio Emilia.

PlayTime Festival – III Atto andrà in scena venerdì 9 luglio, alle 21.30 e sabato 10 luglio dalle 17:00 alle 24.00 al Parco Pier Luigi Nervi di Fogliano (RE), via Nervi Pier Luigi, 23 – 42123 Reggio nell’Emilia.

Si comincerà venerdì 9 luglio alle 21:30 con Le avventure di Pinocchio di Trabagai Teatro, appuntamento che segna l’incontro fra La città dei ragazzi, organizzata dall’Ass.ne 5T, e il Playtime Festival.

Più di un teatrino, più di una cantastoriata, più di uno spettacolo di commedia dell’arte… più di una semplice storia. La storia di Pinocchio raccontata-cantata-interpretata su di un teatrino rotante, che appare e scompare sotto gli occhi del pubblico per regalare un momento di divertimento e fantasia. Lo spettacolo si svolge intorno (sopra e vicino) ad una pedana-teatrino rotante, che ha due scenari: da una parte c’è il lato cantastorie, con panchetti e strumenti, dall’altro lato c’è la baracca dei burattini, in cui si muovono le sagome in legno dei personaggi di pinocchio (costruite e dipinte da noi).

Sabato 10 luglio, alle 17 e alle 18:30, laboratorio di Disegno en play-n air “”QUASI QUASI OGGI…COLORO”” a cura dell’Ass.ne PICNIC!, per bambini dai 5 ai 7 anni. Laboratorio di disegno su prato dove l’illustratrice bolognese Valeria Valenza accompagnerà i bambini in un viaggio tra matite colorate e fantasia a partire dall’albo “Quasi quasi oggi cresco” (ZOOlibri) scritto da Pina Irace e illustrato dalla stessa Valeria Valenza. (Per rispettare le normative anti Covid, Ogni bambino dovrà portare un astuccio ad uso personale con matita gomma e pastelli.) Iscrizione obbligatoria su www.picnicfestival.it.

Insieme al tramonto, alle ore 20:00, arriverà poi la performance di circo Contemporaneo in prima assoluta “Mnemosyne” di Collettivo Hara. Le tre performer del collettivo, Chloé Thomas, Diletta Pignedoli e Rosita Lioy, accompagneranno il pubblico in un viaggio in tre atti nella memoria familiare e collettiva femminile. Corpi che ricordano gesti trasmessi. Dialogo tra anima e materia, mani e attrezzi, pensiero e movimento. Il legame resistente fra le donne come filo rosso conduttore delle storie. Un’esplorazione dalla dimensione viscerale caotica all’essenza creativa femminile.

Alle 21:00 altro appuntamento di teatro ragazzi con Ho un bufalo nella testa (storie dal mondo), con Alberto Branca e Francesca Grisenti, scene Donatello Galloni, produzione Progetto g.g.

Due strane figure, lente e sognanti si muovono sulla linea del tempo e dello spazio. Narrano storie che esistono da sempre, ma che pochi conoscono. Narrano direzioni diverse, di mondi e terre sconosciute. Storie raccolte in un lungo viaggio per il mondo, che raccontano grandi amicizie, incredibili trasformazioni, luccicanti sogni e piccole magie. Storie di saggi sapienti, di ultimi che diventano i primi, e di principesse che dormono sopra un pisello. Storie di capelli lunghissimi che si intrecciano tra loro come a formare un grosso bufalo. Storie che stanno lì, nella testa e che raccontano di come tutto ebbe inizio: il mondo, la terra, i pianeti e anche noi. Che siamo fatti di questo: di racconti, di polvere e magia.

Alle 22:00, il festival si concluderà con uno spettacolo tout public, Lemon Therapy della Compagnia Quinta Parete. Lo spettacolo, scritto da Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, diretto e interpretato da Enrico Lombardi e Alice Melloni, ci porterà nell’incredibile mondo dell’adolescenza: l’ epoca delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è “boh!”, il periodo in cui il desiderio è di essere contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro, il tempo in cui si comincia a scoprire se stessi, ad entrare in contatto con la propria sessualità e a sperimentarla: la prima volta? L’attesa…la tensione…l’incontro con l’altro. Da un’indagine dentro e fuori le scuole, fatta di incontri e laboratori con i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti nasce questa commedia scritta da Chiara Boscaro e Marco di Stefano.

P. è un trentacinquenne che ha rimosso completamente la sua adolescenza perché troppo traumatica e decide di farsi aiutare da V., psicoterapeuta fuori dagli schemi che utilizza una terapia piuttosto originale: una lemon therapy in cui, con provocatorie richieste, coinvolge anche il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo. Ma la terapia funzionerà? E come? Cosa scopriranno P. e V.?

Durante entrambe le serate sarà attivo il servizio bar e ristorazione del Centro Sociale di Fogliano.

Info e prenotazioni: ingresso gratuito ad ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.