La celebre cantautrice Nada è protagonista del Festival Mundus 2021 presso la #zonalibera del Giardino del Vibra di Modena, venerdì 9 luglio alle ore 21:30.

Nada, accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese Andrea Mucciarelli, riprende quello che era il concerto del Nada Trio, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dopo anni di concerti tornano in studio nel 2017 e registrano insieme un nuovo album Nada Trio: La Posa e proprio alla fine delle registrazioni scompare il grande Fausto Mesolella.

In questo particolare concerto Nada ripropone buona parte di questi due lavori musicali come Il porto di Livorno (di Piero Ciampi), la popolare Ma che freddo fa, grandi successi come Amore disperato, Il cuore è uno zingaro, Ti stringerò e classici della tradizione popolare come Maremma e Malachianta, fino alle canzoni di oggi in cui oltre ad essere interprete Nada è anche autrice.

Il Festival MUNDUS è sostenuto dal Comune di Modena.

Info per acquisto e prenotazione biglietti: Ingresso € 10,00 con tessera ARCI (costo della tessera € 5,00) – Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Informazioni: ATER FONDAZIONE, T. 059 340221, mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it, pagina Facebook: festivalmundus