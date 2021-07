Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire l’avvio della nuova fase di attività, prevista dal piano di lavori di manutenzione in corso sul viadotto sul fiume Reno, sarà necessario chiudere lo svincolo 4 bis “Aeroporto”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, dalle 6:00 di giovedì 8 luglio alle 6:00 di venerdì 31 dicembre. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 4 “Triumvirato”.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

Per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 luglio, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Firenze ed è diretto verso Padova, potrà uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14 e rientrare dalla stessa per proseguire in direzione di Padova.