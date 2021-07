Tassa rifiuti, il Comune stanzia 890mila euro per agevolazioni ad utenze domestiche e non domestiche. Come deliberato nella scorsa seduta del consiglio comunale, il Comune di Formigine impegna risorse per supportare attività e famiglie colpite dalla crisi pandemica. Nel dettaglio, circa 490mila euro sono stanziati per una riduzione del 70% della TARI relativa al periodo novembre 2020 – giugno 2021 per attività ricettive e di ristorazione, impianti sportivi, musei, biblioteche, associazioni (l’elenco esatto delle categorie sarà a breve disponibile online).

Sono 78mila euro per 6 mesi indicativi di chiusura invece le risorse disponibili per una riduzione del 45% – in considerazione delle chiusure subite – dedicate a categorie quali ad esempio negozi di abbigliamento, calzature, parrucchieri ed estetisti. (l’elenco esatto delle categorie sarà a breve disponibile online). Per entrambe queste agevolazioni la riduzione è automatica, l’utente non dovrà svolgere alcuna pratica perchè la riduzione sarà riconosciuta d’ufficio nell’avviso di pagamento TARI 2021. La terza agevolazione – sempre per utenze non domestiche – corrisponde ad uno stanziamento di 120mila euro destinati a soggetti (non compresi nei punti precedenti) che pur non avendo subito chiusure abbiano subito un significativo calo di clientela e fatturato. In questo caso la riduzione sarà riconosciuta dietro istanza del contribuente presentata entro il 31 agosto prossimo, nel successivo avviso di pagamento TARI 2021, con un limite massimo del 40%. Ultimo capitolo dello stanziamento infine, 200mila euro di riduzioni per utenze domestiche, di cui beneficerà un numero maggiore di famiglie grazie all’aumento del valore di reddito ISEE per accedervi, innalzato a 17.154 euro (medesimo limite previsto per le domande di contributo per il fondo affitti). Aumenta anche la percentuale di riduzione del tributo per le fasce con valore ISEE da zero a 9mila euro, che viene portata al 90% per tutti. Da 9mila a 17.154 euro le percentuali di riduzione vengono calcolate per scaglioni di 2mila euro e corrispondono ad altre quattro fasce di riduzione da 80%, 60%, 40%, e 30%. In questo caso è necessario che il contribuente presenti richiesta entro il 30 settembre prossimo, e in caso di accoglimento la riduzione sarà riconosciuta nell’avviso di pagamento del saldo/conguaglio TARI 2021. Le richieste saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

“Abbiamo inteso dare un altro segnale a famiglie, imprese e associazioni dopo le altre numerose iniziative di ristoro e agevolazioni deliberate nei mesi scorsi, questa volta agendo specificatamente sulla tassa rifiuti – afferma il Sindaco Maria Costi – e ringrazio il consiglio comunale per aver deliberato in questo senso a larghissima maggioranza. Grazie anche a queste agevolazioni speriamo di dare un contributo significativo alla ripartenza della vita economica della nostra città”.