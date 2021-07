Il maxi schermo in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese è pronto per trasmettere le due semifinali (6-7 luglio) e la finale (11 luglio) degli Europei di calcio, come già avvenuto dall’inizio del torneo con tutte le partite giocate dalla nostra Nazionale, grazie all’iniziativa del Comitato ‘Fiorano in Festa’, sostenuta dal Comune di Fiorano Modenese.

L’ingresso è come sempre gratuito fino ad esaurimento posti el’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti-contagio.

Appuntamento martedì 6 luglio alle ore 21 per tifare i nostri Azzurri, in piazza Ciro Menotti.