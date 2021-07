Cambio di guardia alla direzione del Distretto di Montecchio con la nomina della dr.ssa Barbara Gilioli (foto a sinistra) che, dal 5 luglio 2021, prende il posto di Sonia Gualtieri alla quale è contemporaneamente affidato l’incarico di Responsabile unico dell’accesso nell’ambito del programma per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Per la dr.ssa Gualtieri l’incarico si affianca a quello di direzione del Distretto di Castelnovo ne’ Monti, che ricopre dal 2015.

Barbara Gilioli, 48 anni, Dirigente Amministrativo in Staff alla Direzione Generale, si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Modena nel 1996, ha conseguito Master di I livello in Diritto Sanitario presso Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna nel 2017 ed il Master di II livello presso l’Università di Roma 3 “Responsabile della Protezione dei dati personali, data protection officer” patrocinato dal Garante Privacy. Negli ultimi due anni ha ricoperto l’incarico di Responsabile Privacy Aziendale, che viene confermato, e ha partecipato quale invitato permanente al Board di Direzione Strategica Aziendale, garantendo il supporto alla Direzione sui temi di organizzazione dei servizi sanitari di preminente interesse.

Sonia Gualtieri, Dirigente delle professioni sanitarie, ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il perfezionamento in bioetica e professioni di cura e innovazioni in medicina presso l’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ha conseguito la certificazione del corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa. Dal 1992 al 2003 ha svolto attività di formatore e docente presso la Scuola Infermieri di Reggio Emilia e successivamente all’Università di Modena e Reggio. Ha ricoperto vari ruoli nell’ambito dell’azienda sanitaria reggiana, sino a quello di Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico degli ospedali provinciali. Dal 2015 ricopre l’incarico di Direttore di Distretto. È stata componente di gruppi di lavoro regionali e ha sviluppato competenze specifiche in ambito manageriale, con particolare riferimento alla gestione e sviluppo delle risorse umane e di modelli organizzativi e assistenziali.

I direttori di distretto supportano la Direzione Generale nella programmazione dei servizi necessari a soddisfare la domanda sanitaria e socio sanitaria della popolazione del territorio di riferimento, di monitorarne l’erogazione e l’accessibilità e di verificarne il rispetto sia in termini di quantità che di qualità nei confronti dei vari produttori. Il Distretto è, inoltre, il punto privilegiato di incontro e sviluppo delle relazioni e collaborazioni tra Ausl, Comuni, Terzo settore, Volontariato, famiglie e pazienti.

La Direzione generale formula alle dr.sse Gilioli e Gualtieri i migliori auguri di buon lavoro.