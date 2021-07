Verso le 23,00 di ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in quella Piazza Tien An Men, dove poco prima un 37enne di origine marocchine e in Italia senza fissa dimora, nel corso di una lite con un suo connazionale ha riportato un ferita da arma da taglia all’altezza del torace. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità, e dove risulta ancora ricoverato non in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma per identificare l’autore, allontanatosi subito dopo i fatti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013