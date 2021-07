Cielo irregolarmente nuvoloso per lo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi; precipitazioni sparse e intermittenti, a carattere di rovescio o temporale, più probabili nelle ore pomeridiane e serali. Temperature minime superiori a 20 gradi e massime in locale diminuzione sul settore centro-occidentale, comprese tra 29 gradi sulla costa e 32 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli di direzione variabile, con temporanei rinforzi sulla fascia costiera e sui rilievi. Mare mosso al mattino, poi in diminuzione.

(Arpae)