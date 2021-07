I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno denunciato un 27enne marocchino per tentato furto aggravato in concorso, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

E’ successo alle ore 18:30 di ieri, quando la Centrale Operativa Carabinieri della Compagnia di Imola è stata informata che all’interno del supermercato Lidl di via Pola si era verificato un furto da parte di due soggetti. Giunti sul posto, i militari hanno proceduto all’identificazione di uno dei due autori del furto, perché l’altro malvivente era riuscito a fuggire. Identificato in un 27enne marocchino, disoccupato e con precedenti di polizia, il giovane è stato denunciato anche per altri reati commessi durante l’intervento dei militari. La refurtiva del valore di 160 euro è stata rinvenuta dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario.