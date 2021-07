E’ stata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Zola Predosa a casa di un amico, una ragazza che si era allontanata dalla sua abitazione senza dare notizie. Alcune ore dopo, il padre, preoccupato per la scomparsa della figlia si era rivolto ai Carabinieri di una Stazione situata in Provincia di Bologna, i quali, dopo aver acquisito alcuni dettagli sul fatto, avevano attivato immediatamente i colleghi di Zola Predosa.

Le ricerche dei Carabinieri di Zola Predosa hanno poi permesso di rintracciare la giovane a casa di un “amico” che, vendendo la ragazza in difficoltà, invece di aiutarla e riaccompagnarla a casa, aveva iniziato a somministrarle droga. La giovane è stata riaffidata ai genitori, mentre l’amico, 22enne italiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 339 grammi di hashish suddivisi in tre panetti e una bilancia di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.