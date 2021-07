Carlos Sainz e Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria hanno completato un totale di 69 giri, 36 con lo spagnolo e 33 con il monegasco. Non significativi i tempi, perché quando le due Ferrari hanno girato in configurazione qualifica, sulla pista cadeva una leggera pioggia che non ha permesso di ottenere prestazioni rilevanti.

Intenso lavoro. I piloti hanno ripreso il lavoro di valutazione gomme continuando a provare anche la Pirelli prototipo che verrà introdotta a partire da Silverstone. Carlos e Charles hanno girato sia con la mescola Medium che con la Soft, senza, come detto, ottenere tempi di rilievo. Carlos ha fermato i cronometri a 1’05”620, mentre Leclerc si è fermato a 1’05”708.

Nella prima sessione Charles e Carlos avevano percorso 33 giri ciascuno ottenendo due migliori tempi molto simili: 1’05”409 per il monegasco e 1’05”431 per lo spagnolo.

Sabato. Le vetture torneranno in pista domani alle 12 per l’ultima sessione di prove libere in preparazione della qualifica che scatterà alle ore 15.