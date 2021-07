Tronchesi alla mano per staccare il dispositivo antitaccheggio e zaino in spalla dove infilare le scarpe. Questa volta però, contrariamente a quanto avvenuto nei giorni precedenti, il ladro è stato fermato e preso in consegna dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che l’hanno tratto in arresto. A nulla è valso il goffo tentativo del ladro che, sentitosi scoperto, è tornato tra le corsie disfacendosi delle due paia di scarpe che aveva sottratto: le telecamere, infatti, hanno immortalato ogni fase della sua azione.

Con l’accusa di tentato furto aggravato, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto il 37enne cittadino georgiano I.T., residente a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

E’ accaduto ieri poco dopo le 12,00 quando una pattuglia dei carabinieri della radiomobile di Reggio Emilia è intervenuta in via Tenni, presso l’ipermercato Coop Baragalla, dove era stato fermato un uomo resosi responsabile di tentato furto di calzature. Giunti sul posto i militari prendevano in consegna l’uomo, identificato nel georgiano, che teneva in spalla uno zaino risultato contenere una tronchesina, una forbicetta e un pezzo di lama ad uncino che venivano sequestrati.

Poco prima, l’addetto alla sicurezza si era recato dal direttore informandolo che era entrato un uomo che riconosceva per l’autore di pregressi furti di calzature per cui i due si recavano presso l’ufficio dedicato alla video-sorveglianza controllandolo a distanza. L’attività di osservazione dava esito fruttuoso in quanto le telecamere riprendevano l’uomo che, utilizzando le tronchesi trovate in suo possesso, tranciava il dispositivo antitaccheggio rigido di due paia di scarpe che poi infilava nello zaino, quindi si dirigeva verso l’uscita. Notata la presenza del direttore, nel sospetto potesse essere scoperto è tornato tra gli scafali e, come documentato sempre dalle telecamere, ha abbandonato le scarpe asportate occultandole dietro della merce. Dopo avere prelevato una bottiglia di thè si portava alle casse e dopo aver pagato la bottiglia cercava di allontanarsi.

Fermato dal personale è poi stato preso in consegna dai carabinieri che alla luce dei fatti ampiamenti documentati dai video, hanno condotto l’uomo in caserma dichiarandolo in arresto per tentato furto aggravato. Nelle mani dei carabinieri anche il supporto magnetico con le immagini che documentano l’azione delittuosa non solo di ieri ma anche del 29 giugno scorso dove l’uomo con le stesse modalità, aveva sottratto due paia di scarpe Adidas del costo complessivo di circa 180 euro. Stando a quanto riferito in sede di denuncia lo stesso 37enne avrebbe compiuto anche altri analoghi furti su cui ora sono in corso le indagini. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato ristretto a disposizione della Procura reggiana.