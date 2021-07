Torna la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” che, giungendo alla sua XIXesima edizione, ci accompagnerà per tutta l’estate con un ricchissimo programma di quindici appuntamenti.

Gli appuntamenti di “Note e Arte nel Romanico” si terranno nei luoghi più suggestivi dei Comuni di Fiumalbo, Lama Mocogno, Pievepelago e Riolunato.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

“Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni dove si svolgono i concerti con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.

La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

Il calendario di quest’anno è ricco di varietà. Ci saranno infatti diversi duo strumentali (duo di flauto e arpa il 10 luglio a Pievepelago, duo di saxofoni il 30 luglio a Fiumalbo, duo di violoncello e chitarra il 01 agosto a Fiumalbo, duo di arpe il 15 agosto a Riolunato e duo di bandoneon e chitarra il 18 agosto a Riolunato) ed ensemble di vario genere (soprano, clarinetto e violoncello in 04 luglio a Lama Mocogno, duo di flauti e arpa l’11 luglio a Riolunato, violino, violoncello e pianoforte il 03 agosto a Fiumalbo e soprano violino e clavicembalo il 10 agosto a Fiumalbo).

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti dedicati al repertorio vocale (tenore e chitarra il 18 luglio a Lama Mocogno, soprano e arpa il 08 agosto a Fiumalbo, soprano e chitarra il 22 agosto a Fiumalbo e voce e violoncello il 29 agosto a Lama Mocogno).

Il programma prevede inoltre una serata dedicata al repertorio per mezzosoprano ed ensemble vocale il 24 luglio a Fiumalbo ed una serata per narratore e pianoforte a quattro mani il 17 agosto sempre a Fiumalbo.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Il concerto che darà il via alla rassegna di quest’anno, si terrà domenica 4 luglio 2021, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, a Pianorso di Lama Mocogno.

Protagonisti della serata saranno il soprano Patrizia Zanardi, la clarinettista Ivana Zecca ed il violoncellista Jorge Bosso con il programma “Il fulgido specchio dell’anima”, un suggestivo viaggio musicale tra composizioni cameristiche per voce e famose trascrizioni strumentali per clarinetto e violoncello.

Ivana Zecca – Jorge Bosso

Il Duo formato da Ivana Zecca al clarinetto e Jorge Bosso al violoncello è attivo dal 2001 sul panorama musicale nazionale ed internazionale con nuove produzioni e prime esecuzioni assolute, ideate e create dal compositore e violoncellista Jorge A. Bosso. Il loro repertorio spazia dalla musica classica fino ai suoni di confine, musiche nuove e rivisitazioni del passato, sono proposte sotto una prospettiva differente, al fine di creare un terreno fertile di orizzonti che entusiasmino. Sono stati ospiti di numerosi festival musicali europei, accolti sempre positivamente dal pubblico e dalla critica per la loro originalità e per la particolarità dei progetti presentati. Hanno suonato, come solisti, con Orchestre Sinfoniche e Cori Polifonici. Il duo nasce per proporre musica con la profonda convinzione che il mondo dei suoni sia pervaso da una fusione di stili, da un amalgama di tendenze; alcune più felici di altre, ma senza dubbio alcuno, nell’istante in cui l’associazione di esperienze crea un tutt’uno col bisogno della sua ricezione, il miracolo accade. Il prodigio della bellezza del quale l’uomo diventa, involontariamente, testimone.

Patrizia Zanardi

Soprano versatile e persona poliedrica, interpreta ruoli principali per importanti Festival nazionali e internazionali e in Teatri quali Teatro Massimo di Palermo, Teatro Regio di Parma, G. Verdi di Trieste, Romolo Valli di Reggio Emilia, Donizetti di Bergamo, Ponchielli di Cremona, Grande di Brescia, Festival della Valle d’Itria a Martina Franca, Taormina Arte Festival, Köln Arena, Teatro Cervantes Malaga, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro La Monnaie Bruxelles, New York City Opera, Minnesota Opera, Auditório Ibirapuera São Paulo do Brasil, Seoul Arts Center Opera House, NHK Hall di Tokyo tra altri.

I ruoli del grande repertorio la vedono protagonista come Violetta (Traviata), Gilda (Rigoletto), Luisa (Luisa Miller), Lucia (Lucia di Lammermoor), Mimì (La Boheme), Liù (Turandot), Manon (Manon – Massenet), Micaela (Carmen), Pamina (Die Zauberflöte), Adina (L’Elisir d’Amore), Norina (Don Pasquale) tra molti altri.

Artista sensibile e raffinata affianca ai ruoli del grande repertorio operistico un’intensa attività sinfonico-concertistica, con numerose esperienze in ambito liederistico e contemporaneo. Ha più volte collaborato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, con la quale è stata protagonista di prime esecuzioni mondiali, alcune delle quali in diretta radiofonica. L’amore per la musica settecentesca la spinge ad essere anche interprete ideale in molte opere di Cimarosa, Pergolesi, Scarlatti, Nicolini, Händel, Mozart, Caldara, Hasse e Salieri. Al suo attivo ha compact disc di Cantate da camera di J.A.Hasse, Tonadillas di Granados, Juvenalia di Jean Francaix. Dopo aver studiato danza classica, violino e pianoforte, si dedica al canto lirico, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Successivamente consegue i diplomi di secondo livello in Canto (repertorio verdiano) e in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, entrambi cum laude.

Ricordiamo che i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19. Visti i posti a sedere limitati, si prega di accedere per tempo alle sedi dei concerti, evitando assembramenti anche nelle fasi di parcheggio dell’auto. Quest’ultimo dovrà avvenire non in prossimità del luogo dedicato al concerto per permettere le operazioni di accoglienza del pubblico e il deflusso dopo il concerto. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso della mascherina.

La direzione artistica si riserva la possibilità di annullare il concerto per cause di forza maggiore o di apportare modifiche al programma.

Tutte le informazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Note e Arte nel Romanico”.