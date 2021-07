I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno avviato le indagini per risalire ad una batteria di ladri che questa notte ha colpito nei garage di un condominio situato in via Cardinale Giacomo Lercaro.

Grazie alla telefonata di un cittadino che ha chiamato il 112 alle ore 04:00, per segnalare tre persone incappucciate che aveva visto uscire dalla rampa di accesso ai garage, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale e della Stazione di Sasso Marconi si sono diretti velocemente sul posto. Alla vista dei militari, i malviventi sono stati costretti ad abbandonare quello che avevano rubato per dileguarsi nei campi limitrofi. I militari dell’Arma indagano per furto aggravato in concorso.

La refurtiva, costituita da tre motocicli e due biciclette, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita ai legittimi proprietari.