Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio della Questura di Reggio Emilia volta a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate. Anche oggi sono stati attuati specifici servizi interforze, disposti dal Questore, che hanno interessato ancora una volta le zone limitrofe alla stazione storica e Piazzale Europa.

Il personale della Polizia di Stato impiegato, unitamente alla Polizia Locale e ad un’unità cinofila della stessa con il cane “Viktor”, ha effettuato capillari controlli in seguito anche alle segnalazioni provenienti al Posto di Polizia di via Turri, costantemente attento e ormai conoscitore della zona in tutte le sue parti. Durante i controlli un agente è stato avvicinato da un cittadino appena sceso da un autobus che segnalava la presenza di una persona sospetta che disturbava i passanti.

Nell’ambito della complessiva attività svolta, si colloca l’identificazione di L.A., di nazionalità marocchina, classe ’84. Da accertamenti in banca dati, l’uomo – irregolare sul territorio nazional – è risultato gravato da precedenti di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio, guida sotto l’influenza dell’alcool ed in materia di immigrazione. Lo straniero è stato pertanto accompagnato presso gli Uffici della Questura dov’è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Dopo essere stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per quanto di competenza, nella stessa giornata è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano.

Complessivamente il servizio ha prodotto i seguenti risultati che si aggiungono a quelli realizzati nei giorni precedenti: identificato 12 persone, di cu 6 stranieri; controllate 5 autovetture; controllato 1 esercizio pubblico.

Il Questore coglie l’occasione per ringraziare gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale per l’impegno profuso nello svolgimento dei servizi e per i risultati raggiunti. Si tratta di risultati importanti in una delle aree più calde della città che danno concreto seguito anche alle segnalazioni provenienti dai cittadini ivi residenti e dalle Associazioni di quartiere del luogo.