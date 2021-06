L’incantevole Cortile della Rocca dei Boiardo fa da cornice al secondo evento del Festival MUNDUS 2021 a Scandiano. L’appuntamento è per Il 1° luglio con la cantante e attrice Tosca che si esibirà in un mini live, che accompagnerà la visione di Il suono della voce, documentario nato dalla sua lunga tournée internazionale partita dall’Algeria e Tunisia e terminata a luglio 2018 tra Brasile, Francia e Portogallo; un lungo cammino senza frontiere intorno alla musica e alle parole che si è arricchito nel tempo di collaborazioni illustri.

«Perché Il Suono della voce? – ha detto l’artista – Perché è una canzone scritta per me da Ivano Fossati che io considero la mia canzone della maturità ed è il cuore di questo progetto. Il suono della voce mia e il suono della voce di tutti i posti che ho visto. Il suono della voce di tutte le persone che ho incontrato, tutto qui. Ho deciso di farmi accompagnare nella tournée internazionale da un operatore, volevo registrare, fermare quello che avrei fatto. Ho incontrato artisti che stimavo e che mi hanno fatto conoscere tanta musica, di cui a volte non sapevo l’esistenza. Incredibile, attraverso la musica ho conosciuto tutto, ho mischiato, ho incontrato, ho rubato. (…) »

Nato da un’idea di Tosca con la regia di Emanuela Giordano e prodotto da Rai Cinema, Leave e Officina Teatrale, Il suono della voce sarà proiettato alle ore 21.30. Al termine, l’artista racconterà la sua esperienza in dialogo con l’Assessore alla città attiva del Comune di Scandiano Matteo Caffettani alternando alle parole l’esecuzione di alcuni brani accompagnata da Giovanna Famulari al pianoforte e violoncello e Massimo De Lorenzi alle chitarre.

Tosca voce – Massimo De Lorenzi chitarra – Giovanna Famulari violoncello

Info per acquisto e prenotazione biglietti: ingresso € 10,00 – Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Per informazioni: ATER FONDAZIONE, T. 059 340221, mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it, pagina Facebook: festivalmundus