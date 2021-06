“Ordinari straordinari” è il titolo della stagione 2021 organizzata dal Teatro Sociale di Gualtieri, nell’ambito della quale rientrano i due appuntamenti previsti ai primi di luglio nel Comune di Gualtieri. Il cartellone del Teatro Sociale, come una matrioska, si sviluppa in molteplici cornici di spettacolo dal vivo intrecciate fra loro, in eventi speciali e in progetti dedicati a spettatori e partecipanti fra comunità locale e persone provenienti da tutta Italia.

Il primo appuntamento è con il Teatro delle Ariette, che porteranno in scena “Attorno a un tavolo. Piccoli fallimenti senza importanza” l’1 e il 2 luglio prossimi, inizio alle 20.30, cena-spettacolo alla Casella Bianca sui canali di bonifica, con gli attori Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. Uno spazio scenico condiviso: una Cucina. Un grande tavolo al centro. Attorno ci sono tavoli da lavoro, forno, pentole, fornelli, taglieri e mattarelli. Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettatori, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparecchiano. Così comincia la cena e i tre attori, servendo acqua e vino, focacce, formaggio, verdure e tagliatelle, raccontano storie di vita (di teatro, di agricoltura, di paura di volare, di amici e di cinghiali), esperienze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, inquietudini che attraversano il nostro presente.