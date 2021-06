Anche per l’estate 2021 torna la rassegna di spettacoli dedicati ai più piccoli “Evviva i Cortili”, organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. Si tratta di quattro appuntamenti, due dei quali presso il Parco Di Vittorio a Spezzano e gli altri due presso il giardino della biblioteca comunale BLA. L’ingresso è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; necessario essere muniti di mascherina.

Il primo spettacolo andrà in scena giovedì 8 luglio, alle ore 21, nel giardino del BLA (via S. Pellico 9) ed è intitolato “Once upon a time”, di e con Emanuela Dall’Aglio, insieme alla collaborazione di Veronica Pastorino (Compagnia Micro Macro).

“Il museo della fiaba è un luogo non facile da trovare, non ha fissa dimora e spesso resta nascosto agli occhi distratti di persone troppo impegnate, ma a volte capita che viaggiatori spensierati ne abbiano scoperto delle stanze nei luoghi più imprevisti del mondo. È un museo sempre in espansione, sempre in movimento, per il quale ricercatori instancabili viaggiano da una fiaba all’altra alla ricerca di nuove testimonianze. Un luogo in continua evoluzione dove si catalogano reperti di tutte le epoche storiche provenienti dalle fiabe del mondo. Molte di queste fiabe sono state trasformate in testi scritti, la parola ha preso corpo e noi, scavando tra queste parole, abbiamo recuperato l’origine degli oggetti”.

Gli altri appuntamenti:

Giovedì 22 luglio – “Alice nel Paese delle Meraviglie” (Parco Di Vittorio)

Giovedì 5 agosto – “Biancaluna” (BLA)

Giovedì 19 agosto – “Fedroesopolafontaine Favole” (Parco Di Vittorio)

Per prenotarsi: tel. 329 7049054 – mail direzione@tirdanza.it. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati.