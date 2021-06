Laboratori esperienziali rivolti ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, dove emozioni e relazioni formano il binomio di riferimento. Questo il progetto E-Campus lanciato dall’Istituto Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia, in collaborazione con gli istituti Marconi, Guinizelli, Pacinotti e l’Amministrazione Comunale per l’estate 2021. Si tratta di un vero e proprio ciclo di laboratori, al via da ieri, che caratterizzeranno la proposta formativa della stagione estiva.

Le attività previste offrono momenti di condivisione di esperienze socio-emotive per facilitare l’apprendimento delle competenze tramite percorsi laboratoriali STEAM, con l’obiettivo di rispondere alle necessità di studenti e studentesse. Più in particolare, l’offerta prevede ben quattro percorsi: percorso A dedicato alle attività di orienteering e sport; percorso B incentrato su teatro, digital music e sport; percorso C destinato ad attività di cucina, laboratori di musica ritmica e sport; infine, il percorso D orientato verso l’orticoltura sostenibile, la robotica e lo sport, che rimane comunque l’attività costante in tutte e quattro le opzioni.

“Un plauso all’Istituto Lazzaro Spallanzani, dalla Dirigente a tutto lo staff docenti e personale tecnico, che, in collaborazione con altri Istituti del territorio, ha ideato e concretizzato questo progetto molto importante e, soprattutto, innovativo – ha dichiarato l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri ribadendo come – ancora una volta questa realtà di Castelfranco Emilia si stia dimostrando senza tema di smentita una vera e propria eccellenza di cui essere veramente fieri. Come Amministrazione abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa convinti del forte potenziale delle stessa, in primis come termini di proposta e offerta formativa, ma anche come supporto concreto per i ragazzi e, contestualmente, per le famiglie in un momento dell’anno, quello delle vacanze scolastiche, in cui trovare una bella e costruttiva opportunità per ottimizzare il tanto tempo libero, non è sempre così semplice o scontato. Crediamo che questa soluzione, al via per la prima volta quest’anno, possa rappresentare una best practice destinata a durare nel tempo”.

“Per superare l’emergenza Covid-19 abbiamo pensato di ripartire dalle emozioni. Così è nato l”e-Campus’ un campo estivo che l’IIS L. Spallanzani, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le scuole del territorio, ha organizzato per offrire alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 15 anni spazi di incontro, di condivisione e di socialità, di inclusione e gioco – ha dichiarato soddisfatta la Dott.ssa Maura Zini, Dirigente Scolastico proprio dell’Istituto Spallanzani, sottolineando che – laboratori di teatro, musica, coding, ritmica, cucina, orticultura, equitazione, pet therapy e nuoto saranno l’occasione per conoscersi, rinsaldare relazioni e amicizie, ma anche per divertirsi in un contesto naturalistico d’eccellenza e nel pieno rispetto della prevenzione epidemiologica. Ripartiamo dunque dalla scuola per rivivere emozioni”.

Un servizio, questo, completamente gratuito. Ci sono ancora diversi posti disponibili, chi volesse informazioni può contattare il numero 059 926022, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30/12.00.