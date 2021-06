Sedici pellicole, nazionali e internazionali, pensate per ogni gusto e ogni età: inizia la rassegna cinematografica “Benvenuti al cinema!”, nella cornice del parco di Villa Benvenuti (via per Sassuolo 6) a Formigine.

Le proiezioni avranno luogo prevalentemente nelle serate di lunedì e giovedì dal 5 luglio al 16 agosto con inizio alle 21.30: il programma completo è disponibile sul sito e sui social media del Comune di Formigine.

La scelta della programmazione è trasversale per genere: saranno presenti film d’animazione per i bambini (Toy Story 4, Frozen 2), pellicole di qualità per gli appassionati (Martin Eden, Parasite), così come commedie per un pubblico più vasto (La belle epoque, Tutti pazzi a Tel Aviv). Attenzione particolare ad alcune tematiche sociali, come quella dell’inclusione (Mio fratello rincorre i dinosauri), dell’integrazione (Un divano a Tunisi) e della memoria (JoJo Rabbit). Inoltre, sono state inserite alcune produzioni finanziate dalla Regione Emilia-Romagna (Volevo nascondermi).

I biglietti (5 euro intero, 4 euro ridotto under 18 e over 65, gratuito per bambini sotto i 3 anni e persone con disabilità) sono disponibili sul sito Eventbrite. In caso di maltempo di una o più serate, le proiezioni saranno recuperate nelle date del 19, 20, 21 e 22 agosto.

“Villa Benvenuti torna a essere un luogo d’incontro e di cultura” sottolinea l’Assessore Mario Agati “protagonista di alcuni degli eventi più significativi del calendario estivo, tra cui il tanto atteso ritorno del cinema nella nostra città grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dell’Emilia-Romagna Film Commission”.