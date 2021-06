I neroverdi si ritroveranno lunedì 5 luglio al Mapei Football Center. Dal 6 all’8 luglio sosterranno le visite mediche e saranno divisi in più gruppi per iniziare, come da protocollo sanitario, il lavoro sul campo a livello individuale. Venerdì 9 luglio sul sintetico del centro sportivo neroverde sono in programma i test atletici di Mapei Sport.

Il primo allenamento di gruppo agli ordini di mister Alessio Dionisi è previsto per sabato 10 luglio sui campi del Mapei Football Center. Domenica 11 Luglio la squadra si allenerà al mattino, quindi partirà alla volta di Vipiteno-Racines (BZ) dove rimarrà fino a domenica 25 luglio.

(per tutta la fase di preparazione al Mapei Football Center non sarà consentito l’accesso al pubblico)