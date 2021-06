Trentuno concerti da giugno a settembre in tutta l’Area Nord di Modena, con centinaia di allievi coinvolti nei numerosi gruppi di musica d’insieme. è quanto propone la Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” per l’estate 2021, che si preannuncia ricca di sonorità (ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid).

«Con questi appuntamenti – spiega Elena Malaguti la presidentessa della Fondazione “Andreoli”– riprenderemo il gusto della buona musica e della socialità: le piazze riprenderanno a vivere e le melodie a diffondersi nelle vie dei nostri paesi. Si tratta di uno sforzo grande. I ragazzi sono felici di poter rallegrare il pubblico proponendo il frutto di un intenso lavoro, realizzato anche e nonostante il lockdown. Questo è stato possibile grazie all’impegno loro, delle loro famiglie e, da non dimenticare, dei loro bravissimi insegnanti, di cui andiamo fieri: le competenze musicali e quelle digitali si sono sempre più integrate, in modo armonico e performante. Il tutto non sarebbe possibile senza il sostegno e la collaborazione della Unione Comuni Modenesi Area Nord, della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e degli sponsor Sinergas e Aimag, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento».

I concerti in programma

(i primi due si sono svolti giovedì 24 giugno a Mirandola e a San Possidonio)

Martedì 29 giugno, Cavezzo (Coro Moderno Mousikè)

Martedì 29 giugno, Cividale di Mirandola (Filarmonica Andreoli)

Mercoledì 30 giugno, Mirandola (Ensemble Mix e Young Guitar Orchestra)

Giovedì 1° luglio, San Possidonio (Coro Mousikè)

Giovedì 1° luglio, Gavello di Mirandola (Banda giovanile J. Lennon)

Sabato 3 luglio, Finale Emilia (Orchestra ParlaSuonando e Young Guitar Orchestra)

Domenica 4 luglio, Finale Emilia (gruppi pop-rock)

Martedì 6 luglio, Cavezzo (Filarmonica Andreoli)

Giovedì 8 luglio, San Possidonio (bande scolastiche di San Possidonio e Concordia e Orchestra ParlaSuonando)

Sabato 10 luglio, San Felice (Rulli Frulli)

Lunedì 12 luglio, San Martino Spino di Mirandola (Banda giovanile J. Lennon)

Martedì 13 luglio, Cavezzo (Coro Aurora e Orchestra Milledita)

Mercoledì 14 luglio, Mirandola (Orchestra Milledita e Nubilaria Clarinet Ensemble

Giovedì 15 luglio, San Possidonio (Filarmonica Diazzi)

Venerdì 16 luglio, Tramuschio di Mirandola (Filarmonica Andreoli)

Lunedì 19 luglio, Cavezzo (PlaYoung, Ensemble Mix e Nubilaria Clarinet Ensemble)

Martedì 20 luglio, Mirandola (Borghi Trio)

Mercoledì 21 luglio, Mirandola (Bruskers Guitar Duo)

Mercoledì 21 luglio, Quarantoli di Mirandola (Filarmonica Andreoli)

Giovedì 22 luglio, San Possidonio (PlaYoung e Ensemble Mix)

Martedì 27 luglio, Mirandola (PlaYoung e Coro Aurora)

Martedì 27 luglio, Cavezzo (Filarmonica Diazzi)

Mercoledì 4 agosto, Mirandola (Young Gardens)

Sabato 21 agosto, San Possidonio (Rulli Frulli)

Sabato 28 agosto, San Felice (Banda giovanile J. Lennon)

Domenica 29 agosto, Mirandola (tutte le bande scolastiche)

Martedì 31 agosto, Concordia (Banda giovanile J. Lennon)

Lunedì 6 settembre, Cavezzo (Banda giovanile J. Lennon)

Sabato 18 settembre, Concordia (tutti i gruppi di musica d’insieme, Festa della Musica)