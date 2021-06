Francesco Bagnaia partirà dalla prima fila nel GP d’Olanda, in programma domani sullo storico TT Circuit di Assen. Il pilota del Ducati Lenovo Team, quattordicesimo dopo le due sessioni di ieri, questa mattina non è riuscito ad ottenere l’accesso diretto alla Q2, chiudendo con il dodicesimo tempo la FP3. Durante la Q1, Bagnaia ha segnato subito un giro veloce con cui ha ottenuto l’accesso alla Q2 grazie al secondo miglior tempo. Nei minuti finali della seconda sessione di qualifica, il pilota piemontese è stato autore di un ottimo giro in 1:32.116, che gli ha permesso di ottenere la partenza dalla prima fila in gara per la terza volta in questa stagione.

Jack Miller partirà invece dalla terza fila domani ad Assen. Qualificato direttamente alla Q2 grazie al decimo tempo ottenuto al termine della FP3, il pilota australiano non è riuscito a migliorarsi durante i minuti finali della sessione, costretto a rallentare nel suo ultimo giro lanciato con la gomma morbida a causa delle bandiere gialle, ed ha chiuso quindi in ottava posizione.