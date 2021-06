Mercoledì scorso, negli spazi della SD Factory, sono stati presentati i quattro video-documentari realizzati dai giovani videomaker che hanno partecipato al percorso formativo Videolab 6, promosso dal servizio Officina Educativa/Partecipazione giovanile e benessere del Comune di Reggio Emilia e giunto alla sesta edizione. Alla presentazione era presente l’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni.

Memento Mori, Spettri, Passami i sapori e L’autista, sono i titoli evocativi dei quattro lavori, che rappresentano l’esito del laboratorio che ha formato in questi anni quasi un centinaio di giovani e giovanissimi videomakers. I quattro corti presentati in questa occasione sono il frutto del lavoro e della collaborazione di ben 23 giovani videomaker, un numero sempre crescente anno dopo anno: Sara Allievi, Marta Anania, Francesco Luca Arduini, Martina Armiento, Anna Ascani, Giada Benassi, Lucia Bonini, Elia Bonzani, Gaspare Borsellino, Ilaria Borza, Simone Campa, Rossana Caprari, Chiara Casalini, Francesca Chiari, Cristina Costa, Chiara Cottafavi, Simone Faraci, Giulia La Manna, Camilla Martino, Angelo Mosca, Anna Orlandelli, Niccolò Pietranera, Samuela Quintavalli, Marta Vezzani. Divisi in gruppi, sotto la guida del regista Alessandro Scillitani e del tutor Lorenzo Paglia, a sua volta ex corsista del Videolab, hanno ideato e realizzato quattro progetti artisticamente validi e densi di significati legati alla storia e alle storie del nostro territorio e – in alcuni casi – anche densi di riflessioni anche intorno all’epoca che stiamo attraversando. Il laboratorio, iniziato a gennaio, si è svolto inizialmente da remoto per poi procedere in presenza non appena le misure legate al contenimento dell’emergenza lo hanno permesso.

L’assessora Raffaella Curioni ha sottolineato in particolare come “il VideoLab, che si inserisce tra le più importanti e consolidate azioni delle politiche giovanili e creative della nostra città, ha costituito in questi anni un trampolino di lancio per diversi giovani creativi che, anche grazie a questa opportunità, hanno potuto fare della loro passione una professione creativa”.

I corti trattano vari temi. “Memento Mori” è una breve selezione di interviste intime e profonde sul tema della morte. “Spettri” è incentrato sul racconto biografico di due persone che hanno vissuto e vivono alle Ex-Reggiane. “Mi passi i sapori” è invece un viaggio tra giovani generazioni che hanno fatto dei sapori antichi tramandati dalle nonne la loro professione. Infine, “L’autista” racconta di una giornata passata al fianco di un’autista di autobus, una figura a tutti famigliare che il documentario si propone di esplorare.

Tutti i corti sono visibili sul profilo Youtube del Portale Giovani del Comune di Reggio Emilia, all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCIXM8aq6em-qXawfX3bhQzw.