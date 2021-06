Nuova iniziativa del Comune di San Benedetto Val di Sambro questa volta finalizzata alla valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio edilizio, costruendo un percorso assieme a partner territoriali al fine di offrire servizi ai proprietari immobiliari al fine di stimolare la messa a disposizione di patrimonio destinato alla locazione, in maniera ordinata e strutturata, allo scopo di accrescere la qualità dell’offerta abitativa valorizzando al massimo il patrimonio immobiliare sia per scopi residenziali, che temporanei/stagionali e/o turistici.

Come spiega il Sindaco Alessandro Santoni: “Il Comune lavora da anni su progettualità di questo tipo, che bene si conciliano con la riscoperta dell’Appennino, sia in termini di residenzialità che di turismo, ma che ovviamente pone il tema della disponibilità di immobili presenti in grande quantità, ma che non sempre vengono messi a disposizione, per le motivazioni più svariate. Per cercare di accrescere il numero di alloggi da mettere a disposizione di una domanda in crescita, l’obiettivo che ci poniamo con questo progetto, è quello di accrescere le opportunità a disposizione dei proprietari immobiliari diffondendo la cultura della valorizzazione della proprietà, anche e soprattutto con un occhio di riguardo agli aspetti che come noto preoccupano giustamente i proprietari: diritti, tutele, agevolazioni tributarie ed urbanistiche, economicità, affitti, compravendite, e quanto altro ad esso collegato. Tutto ciò per avvicinarci alle esigenze dei proprietari in maniera collaborativa e di ausilio, nell’interesse di tutti, e tenuto conto che questo Comune ha recentemente avviato l’importante revisione integrale dei propri strumenti urbanistici, altro aspetto non di secondaria importanza.”

L’amministrazione comunale ha dunque pubblicato un avviso esplorativo direttamente sul proprio sito istituzionale, le cui adesioni potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 luglio 2021, rivolto ad operatori economici, pubblici e privati compresi enti, agenzie, fondazioni, associazioni o soggetti del terzo settore che siano interessati ad una collaborazione con il Comune di San Benedetto Val di Sambro. La procedura si svolgerà in tre fasi: la prima riguarderà l’individuazione dei partners con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione dei servizi previsti dal presente avviso. La seconda riguarderà lo sviluppo della co-progettazione condivisa con tutti i soggetti partecipanti che avrà come obiettivo la costruzione del progetto assieme ai soggetti selezionati. Infine la terza ed ultima fase di stipula della convenzione ed avvio del servizio.