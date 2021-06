«Condividiamo pienamente questa iniziativa di imprenditorialità sociale che si fonda sull’economia circolare e la solidarietà – dichiara Claudio Mattiello, responsabile Cisl Emilia Centrale per la zona Carpi-Correggio – Apprezziamo, in particolare, che l’emporio partecipativo consenta al cittadino in difficoltà economica di evitare l’imbarazzo di chiedere aiuto.

È positivo anche il fatto che “Cinquepani” reinvesta gli utili in carte prepagate e/o sconti per le famiglie più fragili, allargando il progetto “Carpi non spreca”.

Di questa iniziativa ci piace il riconoscimento di pari dignità che – conclude il sindacalista Cisl – mette sullo stesso piano il cittadino che fa acquisti e quello che riceve aiuto».