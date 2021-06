Dopo mesi di incontri da remoto in videoconferenza, con la nuova normativa, anche il Consiglio comunale di Vignola torna a riunirsi in presenza, ovviamente nel rispetto delle misure di prevenzione che rimangono in vigore. Il Consiglio è convocato per lunedì 28 giugno alle ore 19.30, a porte chiuse.

Pertanto il Consesso alla presenza della sindaca Emilia Muratori e dei componenti della Giunta si riunirà presso la Sala consiliare, mentre non potrà accedervi il pubblico.

I cittadini, per la prima volta a partire dalla seduta di lunedì 28 giugno, potranno seguire in diretta streaming i lavori del Consiglio comunale collegandosi al sito del Comune di Vignola al link: https://www.comune.vignola.mo.it/comune/dal_consiglio_comunale/videoregistrazioni_delle_sedute_consiliari/index.htm.