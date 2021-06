Si svolgerà lunedì prossimo, 28 giugno a partire dalle ore 20,30 presso la sala Consigliare vi via Pretorio 18, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con 10 punti in programma di cui tre interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Claudia Severi (Forza Italia) avente ad oggetto: “Danni da maltempo e allagamenti del 6 giugno”, proseguendo con l’interrogazione a firma del consigliere Vittorio Capitani ed altri (Partito Democratico) avente ad oggetto: “Demolizione e lavori in via Muraglie” e con l’interrogazione a firma del Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni ad oggetto: “Contributi per attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria”.

Al quarto punto del consiglio comunale sarà in discussione il “Piano Urbanistico attuativo (Pua) in variante al Piano Operativo Comunale (Poc) vigente, relativo al comparto

denominato “ambito ac sub d – via San Polo”– adozione ai sensi degli artt. 22 – 34 – 35 della l.r. 20/2000 e ss.mm.ii”.

Seguirà l’approvazione, con modifiche ed integrazioni della “Convenzione regolante le attività di progettazione e gestione dei lavori per la realizzazione della rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all’intersezione tra la Provinciale sp19, via San Michele, via del bacino, frazione San Michele dei Mucchietti”.

Al sesto punto dell’Ordine del Giorno l’approvazione della “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”, a cui seguirà l’approvazione delle tariffe 2021, delle disposizioni regolamentari e delle agevolazioni del Tributo Comunale sui Rifiuti (Tari).

Al nono punto del consiglio comunale è prevista la presa d’atto del piano economico finanziario 2021 del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Chiuderà la seduta del consiglio comunale la discussione sul conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor militare”.