Domani, mercoledì 23 giugno, alle 15.30 sulla piattaforma Google Meet, la Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna organizza un appuntamento dedicato ai cambiamenti in atto nella sanità bolognese nel periodo Covid e post-Covid.

Al centro dell’incontro, il passaggio da una sanità prevalentemente ospedaliera, a una sanità territoriale, in linea con le strategie di cambiamento indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con le importanti esperienze di welfare di comunità da tempo in atto nel servizio sociale e sanitario locale.

L’appuntamento verrà introdotto da Mauro Moruzzi, presidente CTS Scuola Ardigò, e Maria Adele Mimmi, Capo Area welfare Comune di Bologna. A seguire sono previsti gli interventi di Paolo Bordon, direttore generale di Ausl Bologna, e Chiara Gibertoni, direttore generale Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna.

Nella seconda parte verranno presentate due tra le principali esperienze innovative avviate recentemente nella sanità bolognese: l’utilizzo della telemedicina da parte dell’Ospedale Maggiore, che verrà in prospettiva estesa dalla Ausl di Bologna nella continuità di cura dei pazienti; l’ospedalizzazione a domicilio, un progetto avviato dall’Istituto Seragnoli dell’Azienda Policlinico Sant’Orsola – Malpighi.

Questo il link per partecipare: https://meet.google.com/zor-kbyw-pjn