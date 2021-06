“Io non ci casco”. È questo il titolo dell’incontro sulla tematica delle truffe dei falsi operatori che il Comune di Calderara ha organizzato per giovedì prossimo, 24 giugno, nell’auditorium della Casa della Cultura. “Queste truffe, in particolar modo nei confronti di anziani, continuano a registrarsi anche nel territorio di Calderara – dice presentando l’iniziativa il Sindaco Giampiero Falzone -. Di recente sono stati segnalati falsi operatori che chiedevano info e denaro per conto del Comune. Cercheremo, insieme a rappresentanti delle forze dell’ordine, di dare qualche utile consiglio ai cittadini, di fornire loro un piccolo vademecum su come difendersi da questo tipo di truffe”.

All’incontro, che è aperto a tutti ed è organizzato in collaborazione col sindacato pensionati Cgil, parteciperanno, oltre al primo cittadino, l’assessore comunale Maria Linda Caffarri, il comandante della locale stazione dei carabinieri Enrico Trimboli, un rappresentante della polizia locale di Terred’Acqua e il segretario Spi Cgil di Calderara Paolo Rimondi. L’appuntamento è per le 16, verranno osservate le vigenti norme in materia di prevenzione del virus Covid-19.