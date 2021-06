Martedì 22 giugno in Piazza Unità d’Italia, dalle ore 19.30 primo appuntamento dell’estate con “L’Italia sotto le stelle”, serate di intrattenimento a cura del Consorzio Maranello Terra del Mito tra musica, bancarelle, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e giochi per bambini. In programma jumping e quad, bancarelle hobbisti e dell’ingegno, musica con dj Ans.



