Esame superato per l’82esima edizione della Fiera di Modena che quest’anno, dopo il lungo periodo di lockdown, è stata la prima manifestazione fieristica in Italia organizzata in presenza. “Lo sforzo messo in campo dallo staff per coniugare il piacere di frequentare una fiera e al tempo stesso muoversi in totale sicurezza ha dato ottimi risultati, non si è infatti registrato nessun imprevisto. Un risultato reso possibile grazie al rispetto delle regole sia da parte degli espositori che dai visitatori che hanno tenuto un comportamento esemplare” ha sottolineato il direttore generale di ModenaFiere Marco Momoli.

Buono l’apprezzamento da parte dei visitatori delle proposte degli espositori, in particolare nell’area sport allestita dalla delegazione modenese del CONI che ha offerto a tanti, soprattutto i giovani, di cimentarsi in diverse discipline dalla pallavolo alla scherma, dal baseball al golf. Buono anche il gradimento per l’offerta gastronomica e in particolare per gli showcooking e le degustazioni di prodotti tipici locali del territorio organizzate dall’associazione esperti degustatori di aceto balsamico tradizionale di Modena.

Come da tradizione a margine della Fiera di Modena sono stati anche assegnati i riconoscimenti della sedicesima edizione del premio “Fedeltà e solidarietà” che quest’anno sono andati a Claudio Iattici della Società del Sandrone, a Luigi Dallari dell’Ippodromo della Ghirlandina, a Giovanni Tosatti della Società Naturalisti e Matematici, a Gabriella Volpi della Società Operaia di Mutuo Soccorso, a Giorgio Fruggeri della Banda Musicale di Castelfranco Emilia.

Infine, chiusura tra gli applausi di circa un centinaio di tifosi che hanno seguito la partita dell’Italia contro il Galles godendosi, oltre alla partita, il piacevole commento del comico Gene Gnocchi ospite della serata.