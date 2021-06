Gli uomini della Squadra Mobile reggiana, nella giornata di martedì 15 giugno, hanno dato esecuzione alla misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di P.G., italiano, classe 1980. L’uomo è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, in danno dell’ex compagna, e di ripetute violazioni alla misura del divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto nel marzo scorso. Le successive segnalazioni della parte offesa, hanno portato il Gip ad aggravare la misura cautelare in essere, disponendo l’arresto.



