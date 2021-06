I piloti del Ducati Lenovo Team sono tornati in pista questo pomeriggio sul circuito tedesco del Sachsenring per disputare l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2021, il Gran Premio di Germania. Dopo due giornate di cielo sereno, la gara di oggi è stata in parte disturbata da alcune gocce di pioggia, cadute nel corso dei primi giri, che comunque non hanno bagnato il tracciato.

Partito con il decimo tempo, Francesco Bagnaia è stato protagonista di una grande rimonta: scivolato al sedicesimo posto nel corso primi giri, il pilota italiano è riuscito a trovare un ottimo ritmo verso metà gara ed ha sorpassato molti avversari fino a portarsi alle spalle del compagno di squadra Jack Miller. All’ultimo giro Pecco ha portato l’attacco decisivo al pilota australiano, tagliando il traguardo in quinta posizione. Miller, partito con il quarto tempo dalla seconda fila, ha fatto una buona partenza rimanendo nel gruppo di testa per diversi giri. Terzo fino a quasi metà gara, il pilota australiano non è però riuscito a difendere la posizione negli ultimi giri, scivolando al sesto posto dopo aver subito il sorpasso di Bagnaia a poche curve dal traguardo.

Dopo il GP di Germania, Miller mantiene la terza posizione in classifica generale con un solo punto di vantaggio su Bagnaia, quarto, mentre Ducati e il Ducati Lenovo Team occupano la seconda posizione nella classifica costruttori e nella classifica riservata alle squadre.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 5°

“Nonostante la rimonta, non sono contento del risultato di oggi perché so che avrei potuto lottare per il podio. Purtroppo nel corso dei primi giri ho avuto sensazioni diverse rispetto ai giorni scorsi e ho faticato molto a trovare il mio ritmo. Nella seconda metà di gara ho iniziato a sentirmi più a mio agio ed ho iniziato a spingere. Sono riuscito a gestire bene le gomme e ad essere costante fino alla fine, rimontando fino al quinto posto. Ora, dobbiamo restare concentrati: fra pochi giorni saremo ad Assen per affrontare un nuovo fine settimana di gara”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 6°

“Rispetto ai giorni scorsi, oggi in gara abbiamo sofferto un po’ di più. Avevo una buona moto per provare a lottare per le prime posizioni, ma non avevo abbastanza grip e negli ultimi giri ho cercato di non stressare troppo la gomma posteriore per non perdere altre posizioni. Speravo di riuscire a ottenere qualcosa di più, ma in ogni caso portiamo a casa altri punti importanti per il campionato. Ora analizzeremo i dati per cercare di capire cosa ci è mancato quest’oggi e lavoreremo per essere più competitivi il prossimo fine settimana in Olanda”.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista tra meno di una settimana, dal 25 al 27 giugno al TT Circuit Assen per il Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2021.