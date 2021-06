Ultima uscita stagionale per la Pallacanestro Scandiano, che conclude la seconda fase di Serie B femminile nel match in programma domenica 20 giugno alle 18,30 sul parquet di Finale Emilia. Con il traguardo della salvezza messo in tasca anticipatamente, le biancoblu hanno voglia di tenere aperta una striscia positiva che le vede vittoriose da quattro gare di fila, con ultimo hurrà nel recupero infrasettimanale disputato proprio con Finale e deciso da Fedolfi a fil di sirena. Dirigono l’incontro Fabiano e Wong di Ferrara.



