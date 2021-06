Molta attesa e pochi posti rimasti per il concerto dello Stefano Bollani Trio, che lunedì 21 apre “Accade d’estate a teatro”, la stagione carpigiana all’aperto: 23 appuntamenti fra prosa e musica, quasi tutti gratuiti, raggruppati nelle tradizionali rassegne del Comunale: L’Altra Musica, L’Altro Teatro, CarpInJazz e CarpInClassica.

Il concerto di lunedì (piazza dei Martiri ore 21:30), in occasione della “Festa della Musica”, è il primo dei tre di CarpInJazz quest’anno intitolati “The Art of Piano Jazz Trio”: il maestro Bollani suonerà il piano insieme a Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria), che lo hanno accompagnato nel molto apprezzato programma “Via Dei Matti Numero 0” su Raitre, oltre che in alcuni dei suoi più prestigiosi concerti. La serata si annuncia come « un concerto unico dove l’unica regola – si legge nel programma di sala – è divertirsi a improvvisare per vedere fin dove si può arrivare lasciandosi guidare dalle note perché alchimia, gioia e condivisione sono alla base del loro incontro artistico unico. »

La stagione teatrale estiva organizzata dal Comune è curata dal direttore artistico del Teatro, il maestro Carlo Guaitoli; la rassegna “Guitar Week” è organizzata in collaborazione con l’Associazione Gaia.

