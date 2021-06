“Canzoncine un po’… bambine”, spettacolo gratuito per famiglie e bambini a partire dai 3 anni, sarà sabato 19 giugno alle 21 il terzo appuntamento teatrale di CulturaraEstate, la rassegna organizzata nell’ambito di Bologna Estate dal sistema culturale di Calderara.

Silvano Antonelli, della compagnia torinese Stilema/Unoteatro, attore già presente e apprezzato in passato alla rassegna teatrale invernale e quindi conosciuto dal pubblico calderarese, presenterà il suo spettacolo di musica e poesia nel piazzale antistante la Casa della Cultura, che ospita tutti gli appuntamenti teatrali in programma.

In questo recital, gratuito e su prenotazione, le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze dell’infanzia sono l’oggetto di piccole poesie in musica: una carrellata di canzoni e filastrocche originali, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Ascoltare le loro domande, spesso spiazzanti per ingenuità, ci conferma che i bambini sono dei veri e propri filosofi della vita quotidiana.

Come per tutti gli appuntamenti di CulturaraEstate 2021, allestiti nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19 è prevista la prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it. La rassegna estiva di Calderara conta su un programma di spettacoli teatrali, concerti, film, laboratori, incontri, percorsi sul territorio e visite guidate naturalistiche realizzato da Casa della Cultura Italo Calvino/Cronopios, Teatro Spazio Reno, Biblioteca Rinaldo Veronesi e Servizio Cultura, anime del sistema culturale cittadino, in collaborazione con le realtà associative del territorio e di Bologna. Tutte le iniziative sono sul sito di Culturara.