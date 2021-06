Giro di boa per la quattro giorni della 82esima Fiera Campionaria di Modena, una delle manifestazioni geminiane più attese dell’anno che torna dopo lo stop causa Covid del 2020. Domani, sabato 19 giugno, sarà la giornata con l’apertura più ampia, dato che i cancelli di ModenaFiere saranno aperti dalle 10 alle 23. Questo è anche il motivo per cui il programma delle iniziative è ancora più ricco e intenso dei primi due giorni di apertura della kermesse.

La Sala 400 ospiterà alle 16 una gara di aceti a cura dell’Associazione Esperti Degustatori la quale conferirà al migliore la vittoria del Palio della Ghirlandina. Balsamico protagonista anche alle 18 di un appuntamento organizzato allo spazio Librinfiera (padiglione B, stand 411) con degustazione per tutti. Radio Bruno organizza alle 18 un incontro a due tra Alessandra Spisni, la sfoglina resa famosa da “La prova del cuoco” di Raiuno e Raffaello Tonon, showman ed ex concorrente del “Grande Fratello”.

L’area sportiva, concentrata nell’ambito del Padiglione C e curata dal CONI provinciale di Modena, vedrà in giornata l’alternarsi di varie prove della Laser Run divise per categorie, dai bambini ai senior fino alle competizioni per famiglie, lo spettacolo del wrestling e di altre arti marziali alla Combat Arena, gli allenamenti aperti di pallavolo con Modena Volley, Anderlini e VGM, oltre a un evento promosso dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena: alle 16.15 si parlerà dei benefici dell’attività motoria e la sana alimentazione con la partecipazione del direttore Gustavo Savino e della dottoressa Maria Pia Biondi, direttrice del Distretto di Vignola. Moltissimi infine gli appuntamenti che si susseguiranno nell’area danza con allenamenti e prove di bachata e salsa fusion.

Tante le novità che si aggiungono ai laboratori già avviati nei giorni passati. Tra questi troviamo quello di intreccio in salice, di realizzazione di orecchini, di wire crochet per realizzare braccialetti tubolari, bonsai e molto altro. Per i bambini tantissime le iniziative dello spazio Librinfiera tra colorazione di tovagliette, indovinelli, letture animate e, alle 19, un corso di Latin Kids organizzato dalla Dym Dance al padiglione C (stand 611).

Per gli amanti dei libri e dei viaggi, alle 11 lo stand di Radio Bruno ospiterà la presentazione del libro “La Via Vandelli”: il conduttore dell’emittente carpigiana e fondatore della community Camminacon.me Simone Ruscetta, assieme a Giulio Ferrari che ha realizzato due libri sull’antico cammino da Modena al porto di Massa, racconteranno e faranno scoprire al pubblico presente uno dei percorsi più belli del nostro Paese, oggi piacevole meta per chi ama il turismo correlato al trekking.

L’82esima Fiera Campionaria di Modena è organizzata da ModenaFiere, con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con CONAD e con il patrocinio di Comune e Provincia di Modena. Tutti i giorni saranno attive aree tematiche, con attenzione particolare all’artigianato di qualità e le eccellenze del territorio. L’ingresso ogni giorno è gratuito, previa pre-registrazione sul sito www.fieradimodena.com.