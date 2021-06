Divenuto un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vetture d’epoca, il Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme terrà la sua attesissima 21° edizione il 3 e 4 luglio 2021 a Salvarola Terme, Sassuolo e Modena. Rivolto a tutte le auto da collezione di alta gamma, il prestigioso evento, quest’anno nell’ambito di Motor Valley Fest di Modena, promette di far vivere un emozionante viaggio nel tempo tra i marchi che hanno scritto la storia dell’automobilismo. Saranno pertanto istituite varie classi aperte ai modelli prodotti fino al 1975 e appartenenti a qualsiasi marchio italiano o straniero, accanto alle quali ci saranno quelle riservate alle vetture Special Guest Zagato Car Club. Ideato con lo scopo di promuovere le bellezze architettoniche, naturalistiche ed artistiche del modenese, coerentemente il Concours offre ai partecipanti un pacchetto turistico che intreccia il mondo dei motori alle altre eccellenze del territorio.

La manifestazione è organizzata da Terme della Salvarola in collaborazione con la Terra delle Rosse, Motor Valley Fest, Museo Ferrari di Maranello e del Museo Enzo Ferrari di Modena, di BPER Banca, ACI Modena, Museo Stanguellini di Modena, Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dei Comuni di Sassuolo e di Modena, di Formigine e Maranello.

Il programma per gli equipaggi prevede l’arrivo venerdì 2 o sabato 3 luglio con pernottamento all’Hotel Terme Salvarola (4 stelle). Sabato 3 luglio si parte da Salvarola Terme per la visita del Museo Stanguellini a Modena; a seguire la visita del Castello multimediale di Formigine e alla sua Acetaia Comunale di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e sosta per pranzo con prodotti tipici e a Maranello si potrà far visita al Museo Ferrari. In seguito si arriverà a Sassuolo, dove le auto saranno presentate in piazza Garibaldi e si potranno visitare i giardini ducali estensi del ‘500 (appena riportati al loro spendore) e il Palazzo Ducale. Al rientro a Salvarola Terme, ci sarà la possibilità di utilizzare le piscine termali del centro benessere Balnea, poi la giornata si concluderà con la cena di gala e il pernottamento. Domenica 4 luglio a Salvarola Terme si terranno la presentazione di tutte le auto, la mostra e la sfilata, con l’esame delle vetture da parte della prestigiosa Giuria, e verrà emesso lo speciale Annullo Filatelico dedicato al Concours. Dopo il pranzo le auto, accompagnate dalla polizia stradale, arriveranno a Modena e in una scenografica sfilata raggiungeranno piazza Roma, salotto della città, dove stazioneranno per mostrarsi al pubblico in tutta la loro bellezza e per dare il via alle premiazioni, nell’ambito del Motor Valley Fest. Saranno premiate le prime tre auto vincitrici per categoria; la Best of Saturday tra le auto arrivate giá il sabato; la Best of Zagato – special guest della 21° edizione – e sarà proclamata la Best of Show: la più bella tra le belle.