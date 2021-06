Come è possibile che la ‘ndrangheta si sia radicata in un territorio che pensava di avere gli anticorpi sociali per contrastarla? Per tentare di rispondere a questa domanda, appuntamento a domenica 20 giugno 2021, ore 21:30 al Castello di Casalgrande Alto: si parlerà del tema della lotta alle mafie sul nostro territorio con il professor Nando Dalla Chiesa e Federica Cabras, protagonisti di una conferenza spettacolo dal titolo “Rosso Mafia: la ‘ndrangheta a Reggio Emilia’.

Dalla Chiesa e Cabras saranno intervistati da Domenico Ammendola; a fine intervista, il pubblico potrà porre domande al professore sui temi trattati.

Lo spettacolo è organizzato da Nove Teatro in collaborazione con il Comune di Casalgrande e si inserisce nell’ambito del bando regionale della Regione Emilia-Romagna per la promozione della legalità.

