Il Dottorato di ricerca in Reggio Childhood Studies – from early childhood to lifelong learning promosso dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore e Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi giunge alla sua terza edizione. Il nuovo corso mette a disposizione 9 posti (di cui 7 con borsa di studio e uno riservato all’azienda che co-promuove il Dottorato industriale, Fondazione Reggio Children). C’è tempo fino a martedì 6 luglio (entro le ore 13.00) per la presentazione delle domande di ammissione.

Coordinato da Alberto Melloni, Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, con Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children, il Dottorato di ricerca industriale internazionale offre un percorso di alta formazione dal carattere interdisciplinare per affrontare le nuove sfide dell’educazione. Al gruppo di docenti di Unimore, di diversi Dipartimenti, si affiancano professionisti e accademici dall’estero per offrire a dottorande e dottorandi un elevato livello di competenze e confronto.

Reggio Childhood Studies – from early childhood to lifelong learning è un corso altamente interdisciplinare e volutamente aperto ai diversi ambiti del sapere. Compatibilmente con le necessità di apprendimento a distanza, data l’importanza di un contesto che è la matrice culturale del corso, si verrà a costituire una community residenziale di ricercatori con sede a Reggio Emilia negli spazi di Fondazione Reggio Children.

Il Dottorato di ricerca in Reggio Childhood Studies permetterà a studiosi e studiose di inserirsi come figure di coordinamento nell’ambito della progettazione pedagogica, dell’organizzazione dei servizi educativi dedicati all’infanzia e, come professionisti che promuovono l’approccio all’educazione della città di Reggio Emilia a livello nazionale ed internazionale. Lanciato nell’anno accademico 2019-2020, il corso di Dottorato vede già al lavoro 21 ricercatrici e ricercatori.

Le borse di studio sono finanziate da Università di Modena e Reggio Emilia, Farmacie Comunali Riunite, Fondazione Manodori, Iren e Unindustria Reggio Emilia.

Per ulteriori informazioni su domande di ammissione consultare il bando

https://www.unimore.it/didattica/dottorato.html?ID=1096