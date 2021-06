Prendiamoci cura del nostro verde e, perchè no, facciamolo insieme! Potrebbe essere questo il “claim” a supporto della nuova iniziativa lanciata dal Comune di Castelfranco Emilia che ha infatti deciso di promuovere un’azione partecipata di cura delle aree verdi comunali nelle quali sono state piantumate nuove specie arboree nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”.

Per sostenere con concretezza questa azione, il Comune ha aperto un bando pubblico invitando le Associazioni castelfranchesi a manifestare il proprio eventuale interesse per questa iniziativa e, più in particolare, per la manutenzione delle aree verdi pubbliche di via Archimede, via Pitagora, via Muzza Corona, via Melecchi, via C. Menotti, via Campi, via Case Nuove, via delle Grazie. Il bando prevede un contributo finalizzato a sostenere le associazioni nello svolgimento dell’attività richiesta. “La partecipazione, in tutte le sue declinazioni, così come la tutela dell’ambiente a tuttotondo, sono per noi tematiche da sempre centrali e così – ha dichiarato l’Assessore alla Transizione Ambientale ed Energetica Valentina Graziosi – abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. L’Amministrazione continuerà, e non potrebbe ovviamente essere altrimenti, nella sua attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma abbiamo voluto fare una sorta di ulteriore up-grade coinvolgendo anche le associazioni del territorio e le tantissime persone appassionate alla cura del verde che, è bene ricordarlo sempre, è uno dei beni più preziosi che abbiamo”.

E proprio la partecipazione nella sua piena concretezza “è uno dei fari portanti anche di questa iniziativa – ha aggiunto l’Assessore alla Manutenzione e al Decoro Urbano Matteo Silvestri aggiungendo che – da tempo è in corso un ampio lavoro di riqualificazione suddiviso in varie vasi, sia in città che nelle frazioni: riteniamo sia corretto condividere ogni step e in quest’occasione abbiamo deciso di allargare la nostra squadra coinvolgendo direttamente le associazioni, per fare comunità ancora di più e meglio, come sempre in piena condivisione, con l’obiettivo di rendere e mantenere sempre più bello il nostro verde pubblico”. Le richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse, da redigere utilizzando la modulistica allegata all’Avviso, dovranno pervenire al Servizio eventi e associazionismo (eventi@comune.castelfranco-emilia.mo.it) entro e non oltre le ore 12 del 23/6/2021. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito Città di Castelfranco Emilia.