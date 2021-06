La voglia di uscire, di trascorrere insieme le serate estive tra spettacoli, giochi, letture, musica e teatro si fa sentire. Con la rassegna ESTATE FUORI, l’estate cavriaghese si veste di cultura, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio.

La ripartenza delle attività culturali in presenza è stata progettata dal Multiplo insieme alle associazioni culturali del paese: Gommapane Lab, Associazione culturale Carmen Zanti, Comitato per la valorizzazione del Cimitero Napoleonico Cavriago, Fotogruppo 60, Circolo Kessel e Anpi Cavriago hanno avviato in primavera il percorso di co-progettazione culturale sostenuti dal Multiplo e dal Comune. Risultato? Unendo risorse e competenze, si è realizzato un ricco calendario di eventi che prenderanno il via martedì 22 giugno al Cimitero Napoleonico e proseguiranno in diversi luoghi e spazi di Cavriago fino al 9 settembre. Tutti gli eventi sono su prenotazione, per garantire lo svolgimento in sicurezza.

Si comincia giovedì 17 giugno con la Passeggiata storica sui luoghi dell’eccidio del 1° maggio 1921: alle 20.30 a partire da Piazza Zanti lo storico Alessandro Incerti di Istoreco condurrà alla scoperta dei luoghi, dei fatti e dei protagonisti di quel particolare periodo storico, che ha visto l’uccisione dei due giovani cavriaghesi, Stefano Andrea Barilli e Primo Francescotti, e di altri a lungo dimenticati.

Poi nella suggestiva cornice del Napoleonico, da non perdere lo spettacolo “48 Morto che parla. Storie al cimitero vecchio” martedì 22 giugno, alle 21 e replica alle 22 con un intenso spettacolo teatrale, di musica e parole, prodotto da “La Compagnia Allorquando” che ci accompagnerà in un viaggio nel tempo, nei secoli scorsi, tra i personaggi che hanno popolato il nostro Cimitero e che si racconteranno.

Al Multiplo, che rimarrà aperto tutta estate, torna “Estate in campana”, la rassegna di appuntamenti di Accento Cooperativa dedicata a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 16 anni. A partire dal 19 giugno, per tutta l’estate, ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato appuntamenti con proposte di lettura, gioco, animazione per stare insieme in sicurezza scoprendo nuove possibilità di creatività, fantasia e immaginazione. In particolare per la fascia d’età tra i 3 e i 5 anni, ci sarà “Il giardino delle storie”: all’ombra di un grande cedro i piccoli partecipanti potranno farsi compagnia con storie lette ad alta voce. Appuntamenti previsti alle ore 10 per le mattine di sabato 19 giugno, 3 luglio, 17 luglio, 31 luglio, 14 agosto. Per bambini/e tra i 6 e gli 8 anni ci sarà “Giochi (anche) a un metro di distanza”, appuntamenti in cui scoprire nuovi giochi. Appuntamenti previsti alle ore 17 per giovedì 1 luglio, 8 luglio, 15 luglio, 29 luglio, 5 agosto, 12 agosto, 19 Agosto.

Per bambine e bambini tra i 9 e gli 11 anni ci sarà “Giocare e creare con Scratch!”, incontri all’insegna dell’informatica, del coding e del pensiero computazionale, per dar vita ad animazioni, videogiochi e tanto altro ancora! Appuntamenti previsti alle ore 17 per mercoledì 23 giugno, 30 giugno, 7 luglio, 14 luglio, 21 luglio, 28 luglio, 4 agosto, 25 agosto. Per ragazzi/e tra 11 e 16 anni “Crazy Friday!”, incontri all’insegna del divertimento in cui i/le partecipanti avranno modo di mettere alla prova i propri riflessi con Ping pong e biliardino, conoscere nuovi giochi da tavolo, incontrare storie e linguaggi provenienti dal mondo del fumetto (Manga) ed entrare nella dimensione fantastica del “come se…” attraverso giochi di ruolo. Appuntamenti previsti alle ore 17 per venerdì 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 agosto, 27 agosto.

Non mancheranno nel parco del Multiplo, grandi classici dell’estate cavriaghese: Giovedì 15 luglio alle 21.30, lo spettacolo del Festival Baracca e Burattini. Per gli amanti di libri e storie, appuntamenti dei gruppi di lettura Pagina 21 e Avamposto Bookworms (12-17 anni) e l’appuntamento con il Teatro dell’Orsa, giovedì 22 luglio ore 21 Felice chi legge con Monica Morini, Annamaria Gozzi e Bernardino Bonzani. Tornano poi i Viaggi sotto le stelle, reportage fotografici di viaggio con Fotogruppo 60: martedì 20 luglio, giovedì 29 luglio, martedì 3 agosto alle 21.

Per tutta l’estate nel parco del Multiplo si ritroveranno vari gruppi di persone che condividono una passione: tutti i giovedì alle 9.30 Le matte dell’uncinetto, tutti i mercoledì alle 17.30 Un filo che unisce, tutti i venerdì, alle 16 Il gotico.

Grazie all’impegno di Ottavo Giorno e Associazione La Rondine riapre il Bar Eighth Day nel parco del Multiplo tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 16 alle 19.30. Mentre da giugno a settembre il Circolo Kessel si trasferisce al Korner – un angolo di Kessel nel parco del PalAEB di Cavriago con birre artigianali, cocktail special, aperitivi e tanto altro.

Ripartono i corsi e laboratori creativi dell’associazione Gommapane Lab nella sede rinnovata di Via Paterlini 23/a: ricamo moderno, sartoria creativa, rilegatura giapponese. Proseguirà anche in estate la programmazione di eventi culturali dell’associazione culturale Carmen Zanti.

Fino al 30 settembre al Multisala Novecento sarà possibile visitare la mostra fotografica ARTOTECA OFF: Luca Gilli per Multiplo2030.

Ma la cultura si diffonderà anche tra piazze, parchi e strade: con “Scintille d’estate. La musica e le storie accendono Cavriago”, varie zone del paese saranno accese e animate con spettacoli itineranti. Il pubblico potrà affacciarsi al balcone, assistere alle varie proposte dal cortile di casa oppure scendere in strada per godersi 20 minuti di spettacolo assieme ai vicini di casa.

“Dall’esperienza di Scintille del 2020 abbiamo avuto belle conferme – spiega la sindaca Francesca Bedogni – La cultura è dove le persone vivono e incontrano esperienze, dove ci si apre e dove si accoglie. Nei luoghi affondano le radici l’identità e la cultura della comunità. La cultura è sempre al crocevia, dove l’inaspettato ti viene incontro e ti sorprende. Comune e associazioni culturali porteranno sotto casa dei cavriaghesi proposte artistiche importanti, da assaggiare e gustare prendendosi il piacere di scoprire e riscoprire i luoghi più evocativi del nostro territorio”. L’edizione 2021 di Scintille prevede 4 giovedì sera, dalle 21 alle 23.30, in 4 quartieri diversi:

Si parte giovedì 8 luglio nel parco del centro commerciale Pianella e poi in via Spaggiari con

Mamma me la canti? Con Morena Appodia e Andrea Marmiroli; poi giovedì 22 luglio nel parco di via don Magnani (Roncaglio) e poi in piazzale Govi arriva la compagnia di Allorquando con Mitomorfosi, narrazioni per attori e pupazzi; giovedì 12 agosto sarà la musica blues, soul e reggae di Roughgoat, ovvero Alessandro Sartori e Manuel Setti, ad animare la zona del sagrato di San Terenziano e poi Piazza Lenin. Infine nel parco del PalAEB e poi nel parco del Multiplo, il 26 agosto si chiude la rassegna con Canzoni, filastrocche e strumenti da ogni angolo del mondo con Gianluca Magnani.Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo